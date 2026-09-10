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Visite libre des ateliers d’artiste du CESAME, Le CESAME, Port-Thibault

samedi 19 septembre 2026 · Le CESAME · Port-Thibault

Visite libre des ateliers d’artiste du CESAME, Le CESAME, Port-Thibault

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le CESAME
Adresse
rue de bel air sainte gemmes sur loire
Ville
49130 Port-Thibault
Département
Maine-et-Loire

Visite libre des ateliers d’artiste du CESAME 19 et 20 septembre Le CESAME Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Centre de Santé Mentale Angevin met à disposition des locaux pour que 5 artistes y installent leurs ateliers de travail (peinture, dessin, sérigraphie, photographie) ainsi qu’un lieu de stockage pour la compagnie de danse « La Parenthèse – Christophe GARCIA ». Venez découvrir le travail et rencontrer Grégory MARKOVIC, Yann THOREAU, Cyril PLANCHENAULT, Alexandra MOTTIER et Fréderic BOUFFANDEAU.

Le CESAME rue de bel air sainte gemmes sur loire Port-Thibault 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0631701481
Le Centre de Santé Mentale Angevin met à disposition des locaux pour que 5 artistes y installent leurs ateliers de travail (peinture, dessin, sérigraphie, photographie) ainsi qu’un lieu de stockage -…

©Frederic BOUFFANDEAU

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