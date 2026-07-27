Balade sonore Tous des Héros Place de Verdun Fontenay-le-Comte
lundi 27 juillet 2026 · Place de Verdun · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Fontenay-le-Comte
Balade sonore Tous des Héros
Place de Verdun Office de Tourisme Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-07-28 13:00:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15
Nouveauté 2026 une aventure sonore immersive au cœur de Fontenay-le-Comte. Serez-vous à la hauteur de la mission ?
La voix off retentit. Le décor bascule. Vous voilà propulsé dans une mission inattendue à travers les rues de Fontenay-le-Comte. Cette balade sonore vous entraîne du XIIIᵉ au XXIᵉ siècle.
Suivez Adèle et la voix off à la rencontre de figures historiques de la ville. Pas besoin de cape ni de super-pouvoir ici, votre force, c’est votre écoute. Une expérience drôle, sensible et poétique pour réveiller le héros qui sommeille en vous.
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Lieu de rendez-vous Office de Tourisme de Fontenay-le-Comte, place de Verdun 85200 Fontenay-le-Comte
Horaires selon les horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme de Fontenay-le-Comte (consulter les horaires 2026)
Parcours dans le centre historique de Fontenay-le-Comte
Durée environ 1h15
Public à partir de 10 ans (âge conseillé)
La réservation en ligne est disponible jusqu’à 2h avant le créneau sélectionné.
D’autres créneaux horaires sont possibles en se présentant directement à l’Office de Tourisme.
Tarifs
8,00€ / adulte
4,00€ / enfant de 10 à 16 ans
(Le prix comprend la location d’un casque audio, le plan de la ville et l’accès à l’application).
INFORMATIONS PRATIQUES
– Prévoir un smartphone bien chargé par personne
– Se présenter au plus tard 1h30 avant la fermeture de l’Office de Tourisme pour acheter votre kit
– Le parcours se déroule entièrement en extérieur
– Le parcours est adapté aux personnes à mobilité réduite et poussettes
COMMENT COMPREND LE PRIX ?
– L’accès à l’application de la balade sonore
– La location d’un casque audio. (Si vous êtes plus à l’aise, vous pouvez également prévoir vos propres écouteurs).
– Le plan de la ville de Fontenay-le-Comte .
Place de Verdun Office de Tourisme Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr
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English :
New in 2026: an immersive audio adventure in the heart of Fontenay-le-Comte. Are you up to the task?
L’événement Balade sonore Tous des Héros Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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