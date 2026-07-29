Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Visite à la chandelle au chateau de Terre-Neuve

Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Une expérience unique à vivre au cœur de l’un des plus beaux monuments historiques de Vendée.

Le temps d’une soirée, laissez-vous guider dans les pièces du Château de Terre-Neuve, plongées dans l’obscurité et éclairées uniquement à la lueur des bougies et des chandelles. Une visite intimiste où l’histoire, les ombres et les lumières révèlent le château sous un tout autre regard.

Réservation obligatoire

Tel: 02 51 69 17 55

Mail: commercialterreneuve@gmail.com .

Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 17 75

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English :

A unique experience to enjoy in the heart of one of the most beautiful historic monuments in the Vendée.

L’événement Visite à la chandelle au chateau de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin