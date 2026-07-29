Visite à la chandelle au chateau de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte
mercredi 29 juillet 2026 · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Fontenay-le-Comte
Visite à la chandelle au chateau de Terre-Neuve
Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Une expérience unique à vivre au cœur de l’un des plus beaux monuments historiques de Vendée.
Le temps d’une soirée, laissez-vous guider dans les pièces du Château de Terre-Neuve, plongées dans l’obscurité et éclairées uniquement à la lueur des bougies et des chandelles. Une visite intimiste où l’histoire, les ombres et les lumières révèlent le château sous un tout autre regard.
Réservation obligatoire
Tel: 02 51 69 17 55
Mail: commercialterreneuve@gmail.com .
Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 17 75
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English :
A unique experience to enjoy in the heart of one of the most beautiful historic monuments in the Vendée.
L’événement Visite à la chandelle au chateau de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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