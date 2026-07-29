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AGENDA · Fontenay-le-Comte

Mission Patrimoine Tirez aus sort, suivez le guide ! Fontenay-le-Comte

dimanche 2 août 2026 · Fontenay-le-Comte

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place de Verdun
Ville
85200 Fontenay-le-Comte
Département
Vendée
Tarif
4

Fontenay-le-Comte

Mission Patrimoine Tirez aus sort, suivez le guide !

Place de Verdun Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:00:00
fin : 2026-08-09 18:30:00

Date(s) :
2026-08-02 2026-08-09

Et si c’était le hasard qui décidait de votre parcours ?
Et si c’était le hasard qui décidait de votre parcours ? Plongez dans une visite insolite où chaque étape est tirée au sort sous vos yeux ! Monuments emblématiques, ruelles secrètes, anecdotes surprenantes… À chaque tirage, une nouvelle destination et un défi à relever.

LES DIMANCHES 19 JUILLET & 02 AOÛT à 10h45
LES DIMANCHES 26 JUILLET & 09 AOÛT à 17h

Lieu de rendez-vous devant le musée, Place de Verdun, devant l’Office de Tourisme, 85200 Fontenay-le-Comte
Durée 1h30
Public tout public

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux admis
Arrêt de la billetterie en ligne 1 heure avant le début de la visite. Pas de billetterie sur place.

Ouverture de la billetterie prochainement.   .

Place de Verdun Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99  tourisme@vendeegrandsud.fr

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English :

And what if your career path was decided by chance?

L’événement Mission Patrimoine Tirez aus sort, suivez le guide ! Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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