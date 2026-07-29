Mission Patrimoine Tirez aus sort, suivez le guide ! Fontenay-le-Comte
dimanche 2 août 2026 · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Fontenay-le-Comte
Mission Patrimoine Tirez aus sort, suivez le guide !
Place de Verdun Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:00:00
fin : 2026-08-09 18:30:00
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-09
Et si c’était le hasard qui décidait de votre parcours ?
Et si c’était le hasard qui décidait de votre parcours ? Plongez dans une visite insolite où chaque étape est tirée au sort sous vos yeux ! Monuments emblématiques, ruelles secrètes, anecdotes surprenantes… À chaque tirage, une nouvelle destination et un défi à relever.
LES DIMANCHES 19 JUILLET & 02 AOÛT à 10h45
LES DIMANCHES 26 JUILLET & 09 AOÛT à 17h
Lieu de rendez-vous devant le musée, Place de Verdun, devant l’Office de Tourisme, 85200 Fontenay-le-Comte
Durée 1h30
Public tout public
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Visite accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux admis
Arrêt de la billetterie en ligne 1 heure avant le début de la visite. Pas de billetterie sur place.
Ouverture de la billetterie prochainement. .
Place de Verdun Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr
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English :
And what if your career path was decided by chance?
L’événement Mission Patrimoine Tirez aus sort, suivez le guide ! Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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