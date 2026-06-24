Balade « Street art et graffiti à la Boissière et à la Petite Sensive » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes vendredi 17 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-17 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Adulte, Senior

Organisée dans le cadre de la troisième édition du festival de street art de Nantes Nord, cette balade vous invite à découvrir les œuvres d’art urbain visibles dans les quartiers Boissière et Petite Sensive. Elle met en lumière des artistes nantais et les projets qu’ils ont parfois mené avec les habitants du quartier, notamment lors de la première édition du festival en 2024. Visite proposée par Sarah Guilbaud, guide touristique et autrice d’ouvrages sur le street art à Nantes.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h pour 1,5 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000

07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-street-art-et-graffiti-a-la-boissiere-et-a-la-petite-sensive-1



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