Balade sur les chemins de la liberté Nistos
Balade sur les chemins de la liberté Nistos dimanche 9 août 2026.
Nistos
Balade sur les chemins de la liberté
NISTOS Nistos Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 13:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Balade patrimoine sur les chemins de la liberté, durant le maquis de Nistos, à l’ombre de la forêt, jusqu’au cimetière Anglo-canadien de la Seconde Guerre Mondiale
RDV 9h devant la mairie de Nistos
Public adulte et ados
Tarif 25€/adulte et 20€/enfant ( de 17 ans)
Réservations obligatoires 06 71 98 58 77 ou chris.randonature@gmail.com
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NISTOS Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 98 58 77 chris.randonature@gmail.com
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English :
Heritage walk along the paths of freedom, during the Nistos maquis, in the shade of the forest, to the Anglo-Canadian WWII cemetery
RDV 9am in front of Nistos town hall
Public: adults and teenagers
Price: 25/adult and 20/child (under 17)
Reservations essential: 06 71 98 58 77 or chris.randonature@gmail.com
L’événement Balade sur les chemins de la liberté Nistos a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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