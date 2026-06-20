Balade théâtralisée à Beuzec Les Petites Mains de l’Histoire Beuzec-Cap-Sizun jeudi 20 août 2026.

Beuzec-Cap-Sizun

Balade théâtralisée à Beuzec Les Petites Mains de l’Histoire

Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20 19:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Les Petites Mains de l’Histoire propose d’arpenter les rues, places et chemins du territoire… jusqu’à ce que la déambulation soit soudain interrompue par l’apparition de figures illustres, petites gens et fantômes hauts en couleur. La grande Histoire s’invite dans la petite, avec une bonne dose de jeu, humour, anachronismes assumés et clins d’œil aux questionnements de notre époque.

Réservation gratuite à l’office de tourisme d’Audierne. .

Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 6 85 80 85 39

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English :

L’événement Balade théâtralisée à Beuzec Les Petites Mains de l’Histoire Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz