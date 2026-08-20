Balade thermique à Roubaix, rue lalande, roubaix, Roubaix

Informations pratiques

Balade thermique à Roubaix Mercredi 16 décembre, 17h30 rue lalande, roubaix Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T17:30:00+01:00 – 2026-12-16T19:00:00+01:00

Fin : 2026-12-16T17:30:00+01:00 – 2026-12-16T19:00:00+01:00

Balade thermique à Roubaix

Vous vous demandez par où s’échappe l’énergie ? Rejoignez-nous pour une balade thermique ! Armés d’une caméra thermique, visite guidée pour comprendre les défauts d’isolation et décrypter et découvrir des solutions concrètes !

Mercredi 16 décembre 2026 – 17h30-19h

Visite

Lieu : au croisement de la rue Lalande et de la rue Pierre de Roubaix, Roubaix

Inscription : Inscription auprès du service habitat de la Ville de Roubaix : 03 20 66 48 70 oupha@ville-roubaix.fr

Animé par : Urbanis

rue lalande, roubaix rue lalande, roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « pha@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 66 48 70 »}] [{« link »: « mailto:pha@ville-roubaix.fr »}]

Balade thermique

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