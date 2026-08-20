Balade thermique à Roubaix, rue lalande, roubaix, Roubaix
mercredi 16 décembre 2026 · rue lalande, roubaix · Roubaix
Informations pratiques
Balade thermique à Roubaix Mercredi 16 décembre, 17h30 rue lalande, roubaix Nord
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-16T17:30:00+01:00 – 2026-12-16T19:00:00+01:00
Fin : 2026-12-16T17:30:00+01:00 – 2026-12-16T19:00:00+01:00
Balade thermique à Roubaix
Vous vous demandez par où s’échappe l’énergie ? Rejoignez-nous pour une balade thermique ! Armés d’une caméra thermique, visite guidée pour comprendre les défauts d’isolation et décrypter et découvrir des solutions concrètes !
Mercredi 16 décembre 2026 – 17h30-19h
Visite
Lieu : au croisement de la rue Lalande et de la rue Pierre de Roubaix, Roubaix
Inscription : Inscription auprès du service habitat de la Ville de Roubaix : 03 20 66 48 70 oupha@ville-roubaix.fr
Animé par : Urbanis
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Balade thermique
AMELIO
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