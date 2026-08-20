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Balade thermique à Roubaix, rue lalande, roubaix, Roubaix

mercredi 16 décembre 2026 · rue lalande, roubaix · Roubaix

Balade thermique à Roubaix, rue lalande, roubaix, Roubaix

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Lieu
rue lalande, roubaix
Adresse
rue lalande, roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
Gratuit, sur inscription

Balade thermique à Roubaix Mercredi 16 décembre, 17h30 rue lalande, roubaix Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-16T17:30:00+01:00 – 2026-12-16T19:00:00+01:00
Fin : 2026-12-16T17:30:00+01:00 – 2026-12-16T19:00:00+01:00

Balade thermique à Roubaix
Vous vous demandez par où s’échappe l’énergie ? Rejoignez-nous pour une balade thermique ! Armés d’une caméra thermique, visite guidée pour comprendre les défauts d’isolation et décrypter et découvrir des solutions concrètes !
Mercredi 16 décembre 2026 – 17h30-19h
Visite
Lieu : au croisement de la rue Lalande et de la rue Pierre de Roubaix, Roubaix
Inscription : Inscription auprès du service habitat de la Ville de Roubaix : 03 20 66 48 70 oupha@ville-roubaix.fr
Animé par : Urbanis

rue lalande, roubaix rue lalande, roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « pha@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 66 48 70 »}] [{« link »: « mailto:pha@ville-roubaix.fr »}]
Balade thermique

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