Balade urbaine – à la découverte de l’histoire des espaces verts de Villeurbanne, Parc de la commune de Paris, Villeurbanne

Informations pratiques

Balade urbaine – à la découverte de l’histoire des espaces verts de Villeurbanne Samedi 19 septembre, 11h00 Parc de la commune de Paris Rhône

Gratuit sur réservation (25 places)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Dans cette balade, l’historienne Aliénor Wagner Coubès vous propose d’explorer les espaces verts villeurbannais. Quelles sont les raisons qui poussent à créer ces lieux? Comment ces coins de verdure, au milieu de la dense Villeurbanne, composent des manières de faire nature en ville. Sur un parcours de 2.5 kilomètres, durant 1h30, venez découvrir et écouter l’histoire de ces espaces. Nous chercherons à comprendre pourquoi ils sont là, aujourd’hui. Pour mener cette exploration, nous traverserons différents types d’espaces dits « verts » : Parc, square, jardins ouvriers… Rendez vous à l’entrée du parc de la commune de Paris.

Aliénor Wagner Coubès est guide et chercheuse à l’Université Gustave Eiffel, spécialiste de l’histoire Villeurbannaise. Depuis dix ans, elle a régulièrement proposé des balades urbaines sur le patrimoine de Villeurbanne. Elle s’intéresse à la fabrique de la ville, notamment à l’histoire du logement et aux politiques publiques environnementales.

Parc de la commune de Paris 89 rue Pierre Voyant, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Cusset Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « sebastien.escande@univ-eiffel.fr »}] Le parc de la Commune-de-Paris est un espace vert situé à Villeurbanne, dans le quartier de Cusset. D’une surface de 2,5 ha, c’est le plus grand parc de la commune après celui de la Feyssine. Il est localisé entre les rues Louis Galvani à l’est et Pierre Voyant à l’ouest.

©Wikipédia à 5 minutes à pied du métro Cusset

Dans cette balade, l’historienne _Aliénor Wagner Coubès_ vous propose d’explorer les espaces verts villeurbannais. Quelles sont les raisons qui poussent à créer ces lieux? Comment ces coins de au de…

©Aliénor Wagner-Coubès