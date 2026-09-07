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Balade urbaine autour de portraits de tourquennoises célèbres ou méconnues qui ont fait l’Histoire de la ville, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

samedi 19 septembre 2026 · Maison Folie Hospice d'Havré · Tourcoing

Balade urbaine autour de portraits de tourquennoises célèbres ou méconnues qui ont fait l’Histoire de la ville, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison Folie Hospice d'Havré
Adresse
100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing, France
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Balade urbaine autour de portraits de tourquennoises célèbres ou méconnues qui ont fait l’Histoire de la ville 19 et 20 septembre Maison Folie Hospice d’Havré Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Balade urbaine autour de portraits de tourquennoises célèbres ou méconnues qui ont fait l’Histoire de la ville
Par les guides de la Direction du Rayonnement Culturel

Samedi et dimanche à 10h30 (durée : 1h30)
Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00
RDV : cour de la Maison Folie hospice d’Havré, 100 rue de Tournai

Maison Folie Hospice d’Havré 100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 0359634353 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-Hospice-d-Havre [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 57 94 00 »}] [{« link »: « https://reservation.lilletourism.com »}] Métro ligne 2 – Arrêt Tourcoing centre. Tramway – Arrêt Tourcoing centre.
Balade urbaine autour de portraits de tourquennoises célèbres ou méconnues qui ont fait l’Histoire de la ville

© DR

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