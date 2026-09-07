Balade urbaine autour de portraits de tourquennoises célèbres ou méconnues qui ont fait l’Histoire de la ville, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

Informations pratiques

Balade urbaine autour de portraits de tourquennoises célèbres ou méconnues qui ont fait l’Histoire de la ville 19 et 20 septembre Maison Folie Hospice d’Havré Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Balade urbaine autour de portraits de tourquennoises célèbres ou méconnues qui ont fait l’Histoire de la ville

Par les guides de la Direction du Rayonnement Culturel

Samedi et dimanche à 10h30 (durée : 1h30)

Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00

RDV : cour de la Maison Folie hospice d’Havré, 100 rue de Tournai

Maison Folie Hospice d’Havré 100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 0359634353 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-Hospice-d-Havre [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 57 94 00 »}] [{« link »: « https://reservation.lilletourism.com »}] Métro ligne 2 – Arrêt Tourcoing centre. Tramway – Arrêt Tourcoing centre.

Balade urbaine autour de portraits de tourquennoises célèbres ou méconnues qui ont fait l’Histoire de la ville

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