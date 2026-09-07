Balade urbaine autour de portraits de tourquennoises célèbres ou méconnues qui ont fait l’Histoire de la ville, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · Maison Folie Hospice d'Havré · Tourcoing
Informations pratiques
Balade urbaine autour de portraits de tourquennoises célèbres ou méconnues qui ont fait l’Histoire de la ville 19 et 20 septembre Maison Folie Hospice d’Havré Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Balade urbaine autour de portraits de tourquennoises célèbres ou méconnues qui ont fait l’Histoire de la ville
Par les guides de la Direction du Rayonnement Culturel
Samedi et dimanche à 10h30 (durée : 1h30)
Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00
RDV : cour de la Maison Folie hospice d’Havré, 100 rue de Tournai
Maison Folie Hospice d’Havré 100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 0359634353 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-Hospice-d-Havre [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 57 94 00 »}] [{« link »: « https://reservation.lilletourism.com »}] Métro ligne 2 – Arrêt Tourcoing centre. Tramway – Arrêt Tourcoing centre.
Balade urbaine autour de portraits de tourquennoises célèbres ou méconnues qui ont fait l’Histoire de la ville
© DR
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