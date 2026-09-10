Balade urbaine Du camp des Mille à la Cité des Bruyères La Fabrique Rêves de Ville Le Mans
samedi 17 octobre 2026 · La Fabrique Rêves de Ville · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Balade urbaine Du camp des Mille à la Cité des Bruyères
La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17 17:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Balade urbaine Du camp des Mille à la Cité des Bruyères
Balade urbaine Du camp des Mille à la Cité des Bruyères .
La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
City Walk %AB From Camp des Mille %E0 to Cit%E9 des Bruy%E8res %BB
L’événement Balade urbaine Du camp des Mille à la Cité des Bruyères Le Mans a été mis à jour le 2026-08-24 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Bienvenue à la ferme – Cafés découverte 2026, Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Le Mans (72), Le Mans 10 septembre 2026
- SARDAR La Salle des Concerts Le Mans 11 septembre 2026
- Wissam Le Mans 11 septembre 2026
- ANNE DEPETRINI COMEDIE LE MANS Le Mans 12 septembre 2026
- Mensuelle du livre et du vinyle Entre les N° 52 et 63 Le Mans 12 septembre 2026