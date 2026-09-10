Balade urbaine Du camp des Mille à la Cité des Bruyères La Fabrique Rêves de Ville Le Mans

samedi 17 octobre 2026 · La Fabrique Rêves de Ville · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Balade urbaine Du camp des Mille à la Cité des Bruyères

La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Balade urbaine Du camp des Mille à la Cité des Bruyères

Balade urbaine Du camp des Mille à la Cité des Bruyères .

La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

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English :

City Walk %AB From Camp des Mille %E0 to Cit%E9 des Bruy%E8res %BB

L’événement Balade urbaine Du camp des Mille à la Cité des Bruyères Le Mans a été mis à jour le 2026-08-24 par CDT72