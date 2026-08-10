Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière… 43 Grande Rue Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière…

43 Grande Rue 101 quai Amiral Lalande Le Mans Sarthe

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-31 16:00:00

fin : 2026-08-31 17:45:00

Date(s) :

2026-08-31

Découvrez au ras de l’eau le patrimoine naturel et historique des bords de Sarthe, jusqu’à la confluence Sarthe-Huisne au Gué de Maulny, avant un retour vers la cité Plantagenêt et son enceinte romaine et médiévale.

Jauge de 8 personnes.

Attention pas de billetterie sur place. .

43 Grande Rue 101 quai Amiral Lalande Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the natural and historical heritage of the Sarthe riverbanks from the water’s edge, all the way tothe confluence of the Sarthe and Huisne rivers at Gué de Maulny, before returning to the Plantagenet city and its Roman and medieval walls.

L’événement Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière… Le Mans a été mis à jour le 2026-08-06 par CDT72