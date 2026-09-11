Balade urbaine inédite : le 6ème disparu, Place Edgar Quinet devant le lycée Edouard Herriot, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Place Edgar Quinet devant le lycée Edouard Herriot · Lyon
Informations pratiques
Balade urbaine inédite : le 6ème disparu Samedi 19 septembre, 10h00 Place Edgar Quinet devant le lycée Edouard Herriot Rhône
Inscriptions du 17 août au 18 septembre, uniquement en ligne – Limité à 70 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Le 6e disparu
Le 6e passe souvent pour un arrondissement “figé”. En réalité, il est celui qui a probablement connu les plus profondes transformations depuis deux siècles.
L’idée de cette balade est de montrer avec documents iconographiques à l’appui les mutations urbaines et architecturales du 6e, ainsi que de prendre conscience de la fragilité du patrimoine.
Balade urbaine commentée par R. BILLARD
Place Edgar Quinet devant le lycée Edouard Herriot 6 place Edgar Quinet 69006 LYON Lyon 69006 Les Brotteaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/StP/t »}]
Le 6e disparu
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