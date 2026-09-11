Balade urbaine inédite : le 6ème disparu, Place Edgar Quinet devant le lycée Edouard Herriot, Lyon

Informations pratiques

Balade urbaine inédite : le 6ème disparu Samedi 19 septembre, 10h00 Place Edgar Quinet devant le lycée Edouard Herriot Rhône

Inscriptions du 17 août au 18 septembre, uniquement en ligne – Limité à 70 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Le 6e disparu

Le 6e passe souvent pour un arrondissement “figé”. En réalité, il est celui qui a probablement connu les plus profondes transformations depuis deux siècles.

L’idée de cette balade est de montrer avec documents iconographiques à l’appui les mutations urbaines et architecturales du 6e, ainsi que de prendre conscience de la fragilité du patrimoine.

Balade urbaine commentée par R. BILLARD

Place Edgar Quinet devant le lycée Edouard Herriot 6 place Edgar Quinet 69006 LYON Lyon 69006 Les Brotteaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/StP/t »}]

Le 6e disparu