Balade urbaine : Le manque de visibilité de l’histoire coloniale de Marseille et de ses traces encore présentes aujourd’hui., Musée d’histoire de Marseille, Marseille

Informations pratiques

Balade urbaine : Le manque de visibilité de l’histoire coloniale de Marseille et de ses traces encore présentes aujourd’hui. Samedi 19 septembre, 14h00 Musée d’histoire de Marseille Bouches-du-Rhône

Gratuit sur réservation : direction@ancrages.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, nous vous proposons une visite guidée.

Plongez dans la séquence 12 du projet Mars Imperium, né d’un constat simple mais essentiel : le manque de visibilité de l’histoire coloniale de Marseille et de ses traces encore présentes aujourd’hui.

Samia Chabani, directrice de l’association Ancrages, vous invite à découvrir le portail Marsimperium.org [https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/vzZUCoZMGzhW9BPC1fWfpJInP?domain=marsimperium.org], ainsi que son premier volet Marseille, métropole d’empire, dont elle a assuré le commissariat : une exploration passionnante des statues qui ornent les escaliers de la Gare Saint-Charles.

La rencontre se prolonge ensuite sur le terrain, avec un parcours jusqu’au pied des escaliers, pour observer ensemble comment le passé colonial de Marseille s’inscrit encore dans notre paysage urbain.

Musée d’histoire de Marseille 2 Rue henri barbusse, 13001 Marseille, France Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491553600 https://musees.marseille.fr/musee-dhistoire-de-marseille-mhm [{« link »: « https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/vzZUCoZMGzhW9BPC1fWfpJInP?domain=marsimperium.org%5D »}, {« link »: « https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/vzZUCoZMzhW9BPC1fWfpJInP?domain=marsimperium.org%5D »}] A deux pas du Vieux-Port, et tout autour du site archéologique de la Bourse – Port Antique, le musée d’Histoire de Marseille, permet de découvrir les 26 siècles de la plus ancienne ville de France. Entièrement rénové en 2013, il est l’un des plus grands musées d’Histoire en France et en Europe. Le parcours muséographique s’appuie sur deux axes majeurs : Marseille est la plus ancienne ville de France et c’est une ville portuaire ouverte sur la mer Méditerranée. Le visiteur découvre l’histoire de la ville grâce à un fil d’Ariane maritime, reliant 13 séquences chronologiques, des premières occupations préhistoriques aux développements urbains contemporains. Un musée vivant et innovant pour tous les publics. Chaque séquence historique se déploie autour d’un objet phare emblématique de la ville. De nombreux films et multimédia interactifs donnent vie aux objets et contextualisent les collections. Archéologues et historiens virtuels accueillent les visiteurs et introduisent la figure d’un grand témoin historique. Pour le jeune public: les Escales de l’Histoire, modules d’expérimentation pour s’initier, manipuler, expérimenter et apprendre en s’amusant ! Par la rue Henri-Barbusse ou par le Centre Bourse Métro: ligne1, station Vieux-Port ou Colbert/ligne 2 : Station Noailles Tramway: ligne 2, station Belsunce-Alcazar Voiture : parking Centre Bourse 7/7

Plongez dans la séquence 12 du projet Mars Imperium, né d’un constat simple mais essentiel : le manque de visibilité de l’histoire coloniale de Marseille et de ses traces encore présentes aujourd’hui.

©Clémentine LINTE