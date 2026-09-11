Balade urbaine « Réinventer le patrimoine industriel à la Confluence, Maison de la confluence, Lyon

Informations pratiques

Balade urbaine « Réinventer le patrimoine industriel à la Confluence Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00 Maison de la confluence Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Balade animée par Claude Kovatchévitch, Nomade Land.

Le quartier de Confluence se développe sur le site d’anciens établissements logistiques et industriels. Loin de faire table rase de ce passé, les projets contemporains valorisent les anciens bâtiments pour de nouveaux usages. En bord de Saône, l’ex-port Rambaud voit alterner bâtiments de stockage et immeubles tertiaires comme autant de « folies » architecturales et lieux culturels. Avec Nomade Land, partons à la découverte de ce patrimoine réinventé à la Confluence.

Balade gratuite dans la limite des places disponibles sur inscription en ligne sur https://www.nomade-land-lyon.com

Maison de la confluence 73 rue Smith, 69002 Lyon Lyon 69002 Confluence Rhône Auvergne-Rhône-Alpes http://lyon-confluence.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.nomade-land-lyon.com »}] [{« link »: « https://www.nomade-land-lyon.com »}] La Maison de la Confluence est le lieu pour tout savoir sur le quartier de la Confluence et le projet urbain Lyon Confluence. Ouverture les mercredis et vendredis après-midi.

Accés : Tram T1/T2 Hôtel de Région – Montrochet.

Balade animée par Claude Kovatchévitch, Nomade Land.

© Laurence Danière pour SPL Lyon Confluence (2020)