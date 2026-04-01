Niort

Balade Vélo Vintage à Niort

Rue de Bessac Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Au départ, il y a des membres de l’association mordus de rénovation vélo, d’autres qui rêvassent en regardant de loin l’Anjou Vélo Vintage, et certain·es qui ne veulent pas rater l’occasion de passer un bon moment avec du vélo dedans !

Alors on a fini par se lancer et proposer cette balade, certes facile, mais demandant un soin important de préparation et une folle envie de s’amuser à se parer du plus beau look vintage sur le plus beau vélo vintage !

Qui vient jouer ?

On se balade, on parade !

Normal quand on est si beaux !

Chacun apporte son pique-nique, issu des produits frais du marché ou de ses talents culinaires !

On finit par déguster boissons et mets délicieux sortis des paniers à Port Boinot !

Vélos et tenues non vintages acceptés. Enfants bienvenus ! .

Rue de Bessac Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 90 05 39 villovelo@gmail.com

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English : Balade Vélo Vintage à Niort

L’événement Balade Vélo Vintage à Niort Niort a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Niort Marais Poitevin