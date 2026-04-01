Niort

Vide frip’ à Ô3T 0 Niort

7 Rue Sainte-Claire Déville Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Toujours dans cette démarche de revalorisation de l’existant, Ô3T organisera le samedi 25 Avril prochain son 6ème Vide Frip’, spécial “Motifs en folie !”. À cette occasion, vous pourrez retrouver une sélection de vêtements femmes, hommes et enfants, et d’accessoires de seconde main à petits prix. Toutes les pièces à motifs seront quant à elles à -50% !

Ô3T propose aussi une offre créative avec des pièces de seconde main customisées, et quelques créations issues des anciennes collections de ses créatrices à prix doux.

En bref, il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets, alors rendez-vous le 25 avril de 10h à 18h au 7 Rue Sainte-Claire Déville, 79000 Niort. .

7 Rue Sainte-Claire Déville Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine o3tcontact@gmail.com

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L’événement Vide frip’ à Ô3T 0 Niort Niort a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Niort Marais Poitevin