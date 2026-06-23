Balade VTT accompagnée Charquemont
jeudi 23 juillet 2026 · Charquemont
Informations pratiques
Charquemont
Balade VTT accompagnée
Combe St Pierre Charquemont Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:30:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Partez pour une balade VTT avec un accompagnateur en moyenne montagne et découvrez les paysages Jurassiens. Animation initiée par les communautés de communes. Randonnée de 20 à 25km. Sur réservation obligatoire. .
Combe St Pierre Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 11 88
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English : Balade VTT accompagnée
L’événement Balade VTT accompagnée Charquemont a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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