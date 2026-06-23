UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Charquemont

Balade VTT accompagnée Charquemont

jeudi 23 juillet 2026 · Charquemont

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Combe St Pierre
Ville
25140 Charquemont
Département
Doubs
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Charquemont

Balade VTT accompagnée

Combe St Pierre Charquemont Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:30:00
fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Partez pour une balade VTT avec un accompagnateur en moyenne montagne et découvrez les paysages Jurassiens. Animation initiée par les communautés de communes. Randonnée de 20 à 25km. Sur réservation obligatoire.   .

Combe St Pierre Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 11 88 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade VTT accompagnée

L’événement Balade VTT accompagnée Charquemont a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

À voir aussi à Charquemont (Doubs)