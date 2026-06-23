Informations pratiques

Charquemont

Balade VTT accompagnée

Combe St Pierre Charquemont Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 09:30:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Partez pour une balade VTT avec un accompagnateur en moyenne montagne et découvrez les paysages Jurassiens. Animation initiée par les communautés de communes. Randonnée de 20 à 25km. Sur réservation obligatoire. .

Combe St Pierre Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 11 88

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English : Balade VTT accompagnée

L’événement Balade VTT accompagnée Charquemont a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER