Escape game Le secret des lutins de la Combe Charquemont
Escape game Le secret des lutins de la Combe Charquemont jeudi 30 juillet 2026.
Charquemont
Escape game Le secret des lutins de la Combe
Accueil Combe st Pierre Charquemont Doubs
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:30:00
fin : 2026-07-30 19:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Croyez-vous aux lutins. Dans le Doubs ils peuvent être charmants, espiègles, voire carrément méchants. Ils se cachent dans la forêt, dans les rochers. Les trouver n’est pas facile et pourtant les courageux qui osent auront peut-être la chance de leur prendre leur trésor, un trésor de gourmands ! Réservation obligatoire. .
Accueil Combe st Pierre Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88 tourisme@payshorloger.com
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English : Escape game Le secret des lutins de la Combe
L’événement Escape game Le secret des lutins de la Combe Charquemont a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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