Escape game Le secret des lutins de la Combe Charquemont jeudi 30 juillet 2026.

Charquemont

Escape game Le secret des lutins de la Combe

Accueil Combe st Pierre Charquemont Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 17:30:00

fin : 2026-07-30 19:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Croyez-vous aux lutins. Dans le Doubs ils peuvent être charmants, espiègles, voire carrément méchants. Ils se cachent dans la forêt, dans les rochers. Les trouver n’est pas facile et pourtant les courageux qui osent auront peut-être la chance de leur prendre leur trésor, un trésor de gourmands ! Réservation obligatoire. .

Accueil Combe st Pierre Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88 tourisme@payshorloger.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escape game Le secret des lutins de la Combe

L’événement Escape game Le secret des lutins de la Combe Charquemont a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER