Charquemont

Rando p’tits crapahuteurs Forestier en herbe

Combe St Pierre Charquemont Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Partez en famille à la découverte du massif jurassien avec Patrick, accompagnateur en montagne. La forêt de résineux typique du second plateau n’aura plus de secret pour vous ! devenez des véritables lutins forestiers. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. L’accompagnateur s’adapte au rythme de chaque membre du groupe. .

Combe St Pierre Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88 tourisme@payshorloger.com

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English : Rando p’tits crapahuteurs Forestier en herbe

L’événement Rando p’tits crapahuteurs Forestier en herbe Charquemont a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER