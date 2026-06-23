Rando p’tits crapahuteurs Forestier en herbe Charquemont
Rando p’tits crapahuteurs Forestier en herbe Charquemont mercredi 22 juillet 2026.
Charquemont
Rando p’tits crapahuteurs Forestier en herbe
Combe St Pierre Charquemont Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Partez en famille à la découverte du massif jurassien avec Patrick, accompagnateur en montagne. La forêt de résineux typique du second plateau n’aura plus de secret pour vous ! devenez des véritables lutins forestiers. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. L’accompagnateur s’adapte au rythme de chaque membre du groupe. .
Combe St Pierre Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88 tourisme@payshorloger.com
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English : Rando p’tits crapahuteurs Forestier en herbe
L’événement Rando p’tits crapahuteurs Forestier en herbe Charquemont a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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