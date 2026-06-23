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Rando p’tits crapahuteurs Forestier en herbe Charquemont

Rando p’tits crapahuteurs Forestier en herbe Charquemont mercredi 22 juillet 2026.

Adresse
Combe St Pierre
Ville
25140 Charquemont
Département
Doubs
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Charquemont

Rando p’tits crapahuteurs Forestier en herbe

Combe St Pierre Charquemont Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Partez en famille à la découverte du massif jurassien avec Patrick, accompagnateur en montagne. La forêt de résineux typique du second plateau n’aura plus de secret pour vous ! devenez des véritables lutins forestiers. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. L’accompagnateur s’adapte au rythme de chaque membre du groupe.   .

Combe St Pierre Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88  tourisme@payshorloger.com

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English : Rando p’tits crapahuteurs Forestier en herbe

L’événement Rando p’tits crapahuteurs Forestier en herbe Charquemont a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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