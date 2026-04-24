Balades commentées de Saint-Denis d’Oléron avec AÏDA Abri du Canot de Sauvetage Saint-Denis-d’Oléron
Balades commentées de Saint-Denis d’Oléron avec AÏDA Abri du Canot de Sauvetage Saint-Denis-d’Oléron mardi 7 juillet 2026.
Saint-Denis-d’Oléron
Balades commentées de Saint-Denis d’Oléron avec AÏDA
Abri du Canot de Sauvetage 1 boulevard d’Antioche Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Soirées spéciales Patrimoines et Saveurs participation de 12€/personne.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-08-25 21:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Les mardis du 7 juillet au 25 août, AÏDA propose une déambulation de 1h30 à 2h dans Saint-Denis pour découvrir son histoire. Les 18 juillet et 11 août, soirées Patrimoine et saveurs avec dégustation de produits locaux.
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Abri du Canot de Sauvetage 1 boulevard d’Antioche Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 84 77 14 aida17650@gmail.com
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English : Guided tours of Saint-Denis d’Oléron with AÏDA
Every Tuesday from July 7 to August 25, AÏDA offers a 1h30 to 2h stroll through Saint-Denis to discover its history. On July 18 and August 11, Heritage and Flavors evenings with tastings of local products.
L’événement Balades commentées de Saint-Denis d’Oléron avec AÏDA Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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