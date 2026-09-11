Balades commentées « Sur les traces de René Davoine et de Ste Marguerite Marie », Office de tourisme – Couvent des Clarisses Charolles, Charolles

Informations pratiques

Balades commentées « Sur les traces de René Davoine et de Ste Marguerite Marie » 19 et 20 septembre Office de tourisme – Couvent des Clarisses Charolles Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Ces balades commentées proposées par Mme Luminet vous permettent de découvrir l’histoire du sculpteur à travers ses oeuvres. Vous parcourerez la ville à la découverte de son parcours de vie : maison natale, église, atelier, musée…

Office de tourisme – Couvent des Clarisses Charolles 24 rue baudinot Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385242474 [{« type »: « phone », « value »: « 06.24.29.61.96 »}] Ancienne maison médiévale du XVe siècle, le site a abrité au XVIIe siècle le couvent des Clarisses, dans lequel Sainte Marguerite Marie a fait sa 1ère communion. Le site accueille l’Office de tourisme.

Ces balades commentées proposées par Mme Luminet vous permettent de découvrir l’histoire du sculpteur à travers ses oeuvres. Vous parcourerez la ville à la découverte de son parcours de vie : maison…

©Ville de Charolles