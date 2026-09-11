Visites guidées du Prieuré clunisien, Musée du Prieuré – Jean Laronze, Charolles
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Prieuré - Jean Laronze · Charolles
Informations pratiques
Visites guidées du Prieuré clunisien 19 et 20 septembre Musée du Prieuré – Jean Laronze Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le musée est installé dans un ancien prieuré clunisien, fondé au Xe siècle. Dans le cadre du dossier UNESCO, venez découvrir son histoire et son évolution architecturale du XIIe siècle au XVIe siècle, l’occasion de voir sa poutre engoulée, unique en Europe et classée Monument Historique. Vous pourrez échanger avec l’Association des Amis du Prieuré, sur la sauvegarde et la valorisation de ce patrimoine exeptionnel.
Musée du Prieuré – Jean Laronze 4 Rue du Prieuré, 71120 Charolles, France Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385242474 https://www.ville-charolles.fr/musee-du-prieure-jean-laronze Ancien prieuré clunisien dont l’origine remonte au Xe siècle et les vestiges s’étendent du XIIe au XVIe siècles. La salle capitulaire, XV-XVIe siècles, a été restaurée en 2003. Depuis Mâcon / Paray – Le – Monial / Génelard : Suivre La Clayette, prendre à gauche avant de sortir de Charolles, traverser la cité bel air, suivre Musée du Prieuré /Prieuré /Hôpital Depuis La Clayette : Entrée dans Charolles, prendre la première à droite, suivre Musée du Prieuré /Prieuré /Hôpital
Le musée est installé dans un ancien prieuré clunisien, fondé au Xe siècle. Dans le cadre du dossier UNESCO, venez découvrir son histoire et son évolution architecturale du XIIe siècle au XVIe de sa…
©Ville de Charolles
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