Visite commentée Prieuré Clunisien Charolles Musée du prieuré Jean Laronze Charolles
vendredi 11 septembre 2026 · Musée du prieuré Jean Laronze · Charolles
Informations pratiques
Charolles
Visite commentée Prieuré Clunisien Charolles
Musée du prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 15:30:00
fin : 2026-09-11 16:30:00
Date(s) :
2026-09-11
Le musée vous propose de découvrir l’histoire du site clunisien. Le prieuré a été fondé en 929 après la destruction de celui de Changy. Rattaché à Cluny au début du XIIe siècle, la nomination du prieur Rabutin en 1470 entraine la restauration du lieu lui donnant son aspect Renaissance. Le site conserve de son épopée clunisienne les chapiteaux romans du XIIe, sa poutre engoulée unique en Europe ainsi que sa charpente d’origine. .
Musée du prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 24 74 museeduprieure@ville-charolles.fr
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English : Visite commentée Prieuré Clunisien Charolles
L’événement Visite commentée Prieuré Clunisien Charolles Charolles a été mis à jour le 2026-05-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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