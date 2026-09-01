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Visite commentée Prieuré Clunisien Charolles Musée du prieuré Jean Laronze Charolles

vendredi 11 septembre 2026 · Musée du prieuré Jean Laronze · Charolles

Visite commentée Prieuré Clunisien Charolles Musée du prieuré Jean Laronze Charolles

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Musée du prieuré Jean Laronze
Adresse
4 Rue du Prieuré
Ville
71120 Charolles
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Charolles

Visite commentée Prieuré Clunisien Charolles

Musée du prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 15:30:00
fin : 2026-09-11 16:30:00

Date(s) :
2026-09-11

Le musée vous propose de découvrir l’histoire du site clunisien. Le prieuré a été fondé en 929 après la destruction de celui de Changy. Rattaché à Cluny au début du XIIe siècle, la nomination du prieur Rabutin en 1470 entraine la restauration du lieu lui donnant son aspect Renaissance. Le site conserve de son épopée clunisienne les chapiteaux romans du XIIe, sa poutre engoulée unique en Europe ainsi que sa charpente d’origine.   .

Musée du prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 24 74  museeduprieure@ville-charolles.fr

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English : Visite commentée Prieuré Clunisien Charolles

L’événement Visite commentée Prieuré Clunisien Charolles Charolles a été mis à jour le 2026-05-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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