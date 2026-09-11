Visite A tort ou à raison Parc de l’hôtel de ville Charolles

Informations pratiques

Charolles

Visite A tort ou à raison

Parc de l’hôtel de ville 40 Rue Baudinot Charolles Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-17 16:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Deux guides vous entraînent dans l’histoire de la ville de Charolles, mais ils ne sont pas d’accord entre eux ! Saurez-vous démêler le vrai du faux ? .

Parc de l’hôtel de ville 40 Rue Baudinot Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 05 95 tourisme@legrandcharolais.fr

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English : Visite A tort ou à raison

L’événement Visite A tort ou à raison Charolles a été mis à jour le 2026-06-03 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III