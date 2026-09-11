UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Charolles

Visite A tort ou à raison Parc de l’hôtel de ville Charolles

samedi 17 octobre 2026 · Parc de l'hôtel de ville · Charolles

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Parc de l'hôtel de ville
Adresse
40 Rue Baudinot
Ville
71120 Charolles
Département
Saône-et-Loire
Tarif
6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Charolles

Visite A tort ou à raison

Parc de l’hôtel de ville 40 Rue Baudinot Charolles Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17 16:30:00

Date(s) :
2026-10-17

Deux guides vous entraînent dans l’histoire de la ville de Charolles, mais ils ne sont pas d’accord entre eux ! Saurez-vous démêler le vrai du faux ?   .

Parc de l’hôtel de ville 40 Rue Baudinot Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 05 95  tourisme@legrandcharolais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite A tort ou à raison

L’événement Visite A tort ou à raison Charolles a été mis à jour le 2026-06-03 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III

À voir aussi à Charolles (Saône-et-Loire)