Visite A tort ou à raison Parc de l’hôtel de ville Charolles
samedi 17 octobre 2026 · Parc de l'hôtel de ville · Charolles
Informations pratiques
Charolles
Visite A tort ou à raison
Parc de l’hôtel de ville 40 Rue Baudinot Charolles Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17 16:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Deux guides vous entraînent dans l’histoire de la ville de Charolles, mais ils ne sont pas d’accord entre eux ! Saurez-vous démêler le vrai du faux ? .
Parc de l’hôtel de ville 40 Rue Baudinot Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 05 95 tourisme@legrandcharolais.fr
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English : Visite A tort ou à raison
L’événement Visite A tort ou à raison Charolles a été mis à jour le 2026-06-03 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III
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