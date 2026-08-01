Balades contées en forêt de Saint-Sever-Calvados Rue du Vieux Château Noues de Sienne

Informations pratiques

Noues de Sienne

Balades contées en forêt de Saint-Sever-Calvados

Rue du Vieux Château L’Etape en forêt Noues de Sienne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Balades contées en forêt de Saint-Sever au départ à l’accueil de l’Etape en Forêt. Écoutez la légende de Saint Sever dont les arbres conservent la mémoire et dont le village tout proche porte le nom, découvrez la motte castrale à travers un conte original.

Tout l’été Jehan des Bois vous invite pour une balade hors du temps dans la forêt de St Sever, Un moment de fraicheur et de détente. Sous la frondaison des arbres Les contes ont refleuri Jehan des Bois vous convie à les cueillir au fil de 2 balades contées entre forêt et légendes , l’occasion de découvrir le patrimoine culturel et archéologique local à travers la légende de St Sever et le conte du vieux château.

– Vous êtes une famille, un groupe de 7 personnes ou plus ? Contactez nous pour fixer ensemble la date qui vous convient.

– Vous êtes seul ou moins de 7 personnes n’hésitez pas à vous joindre à cette balade programmée. Départ à l’accueil de l’Etape en Forêt

Et du 03 août au 31 août Balades contées à la demande. .

Rue du Vieux Château L’Etape en forêt Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie +33 6 88 94 60 64

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English : Balades contées en forêt de Saint-Sever-Calvados

Storytelling walks in the Saint-Sever forest, starting at the “L’Etape en Forêt” visitor center. Listen to the legend of Saint-Sever, whose memory lives on in the trees and after whom the nearby village is named, and discover the castle mound through an original tale.

L’événement Balades contées en forêt de Saint-Sever-Calvados Noues de Sienne a été mis à jour le 2026-08-12 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie