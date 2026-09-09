Balades contées sur la nature, Parc du château de la Faucherie, La Rochelle
samedi 19 septembre 2026 · Parc du château de la Faucherie · La Rochelle
Informations pratiques
Balades contées sur la nature 19 et 20 septembre Parc du château de la Faucherie Charente-Maritime
Sur réservation. Limité à 30 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Balade contée au cœur de la nature
Marion Madelénat, conteuse de l’association AMI, vous invite à une nouvelle déambulation dans le parc du château.
Au fil de la promenade, découvrez des contes du monde consacrés principalement aux arbres et à la nature. Un moment de partage à vivre en famille ou entre amis.
Tarif plein : 10 €.
Tarif réduit à partir de 5 ans : 5 €.
Formule famille, pour trois personnes : 15 €.
Parc du château de la Faucherie Rte de Monsidun, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 71 94 66 »}] bus à proximité et parking
Balade contée au cœur de la nature
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