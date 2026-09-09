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Balades contées sur la nature, Parc du château de la Faucherie, La Rochelle

samedi 19 septembre 2026 · Parc du château de la Faucherie · La Rochelle

Balades contées sur la nature, Parc du château de la Faucherie, La Rochelle

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parc du château de la Faucherie
Adresse
Rte de Monsidun, 17000 La Rochelle
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif
Sur réservation. Limité à 30 personnes.

Balades contées sur la nature 19 et 20 septembre Parc du château de la Faucherie Charente-Maritime

Sur réservation. Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Balade contée au cœur de la nature

Marion Madelénat, conteuse de l’association AMI, vous invite à une nouvelle déambulation dans le parc du château.
Au fil de la promenade, découvrez des contes du monde consacrés principalement aux arbres et à la nature. Un moment de partage à vivre en famille ou entre amis.

Tarif plein : 10 €.
Tarif réduit à partir de 5 ans : 5 €.
Formule famille, pour trois personnes : 15 €.

Parc du château de la Faucherie Rte de Monsidun, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 71 94 66 »}] bus à proximité et parking
Balade contée au cœur de la nature

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