Balades dans les squares de Paris La Gaîté Lyrique Paris
mercredi 8 juillet 2026 · La Gaîté Lyrique · Paris
Informations pratiques
Un kilomètre à pieds
Tous les mercredis de juillet, au départ du Square Émile Chautemps, partez explorer l’histoire des parcs et des espaces verts de Paris Centre. Chaque déambulation est contée par une voix différente pour révéler tous les secrets des parcs. Posez un nouveau regard sur les espaces verts du quartier : des lieux de pause, de jeux et d’observation en ville.
Pensées pour les enfants comme pour les adultes, ces balades curieuses et conviviales vous proposent de prendre le temps de découvrir, de profiter et de mieux connaître ces lieux de nature de proximité.
On se donne rendez-vous sur la terrasse de la Gaîté Lyrique comme point de départ !
Les mercredis de juillet, la Gaîté Lyrique, la Régie de quartier Paris-Centre, la DEVE et l’Agence de l’écologie urbaine vous invitent à (re)découvrir les squares de Paris Centre, tous les secrets du quartier, tout en explorant le patrimoine vert et la diversité des espèces végétales !
Du mercredi 08 juillet 2026 au mercredi 29 juillet 2026 :
mercredi
de 16h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T19:00:00+02:00
fin : 2026-07-29T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T16:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00;2026-07-15T16:00:00+02:00_2026-07-15T18:00:00+02:00;2026-07-22T16:00:00+02:00_2026-07-22T18:00:00+02:00;2026-07-29T16:00:00+02:00_2026-07-29T18:00:00+02:00
La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !Paris
Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)
Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)
Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.gaite-lyrique.net
Afficher la carte du lieu La Gaîté Lyrique et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stage : Semaine bien-être (à la carte) Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Atelier theatre et danse 7-10 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Stage de théâtre gratuit pour adolescent·e·s 12-18 ans Association Les Enfants de la Goutte d’Or (EGDO) PARIS 6 juillet 2026
- STAGE FABRICATION DE MASQUES – ATELIERS POUR LES ENFANTS Ateliers SOUHAM Paris 6 juillet 2026
- Stage d’été en arts plastiques association Arzazou PARIS 14 – PARIS 6 juillet 2026