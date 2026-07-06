Balades dans les squares de Paris La Gaîté Lyrique Paris

Informations pratiques

Un kilomètre à pieds

Tous les mercredis de juillet, au départ du Square Émile Chautemps, partez explorer l’histoire des parcs et des espaces verts de Paris Centre. Chaque déambulation est contée par une voix différente pour révéler tous les secrets des parcs. Posez un nouveau regard sur les espaces verts du quartier : des lieux de pause, de jeux et d’observation en ville.

Pensées pour les enfants comme pour les adultes, ces balades curieuses et conviviales vous proposent de prendre le temps de découvrir, de profiter et de mieux connaître ces lieux de nature de proximité.

Programme

On se donne rendez-vous sur la terrasse de la Gaîté Lyrique comme point de départ !

Les mercredis de juillet, la Gaîté Lyrique, la Régie de quartier Paris-Centre, la DEVE et l’Agence de l’écologie urbaine vous invitent à (re)découvrir les squares de Paris Centre, tous les secrets du quartier, tout en explorant le patrimoine vert et la diversité des espèces végétales !

Du mercredi 08 juillet 2026 au mercredi 29 juillet 2026 :

mercredi

de 16h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-29T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T16:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00;2026-07-15T16:00:00+02:00_2026-07-15T18:00:00+02:00;2026-07-22T16:00:00+02:00_2026-07-22T18:00:00+02:00;2026-07-29T16:00:00+02:00_2026-07-29T18:00:00+02:00

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.gaite-lyrique.net



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