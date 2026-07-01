Balades de l’été, Places des Promenades, Rambervillers

Informations pratiques

Balades de l’été Mercredi 12 août, 13h30 Places des Promenades Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T13:30:00+02:00 – 2026-08-12T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-12T13:30:00+02:00 – 2026-08-12T16:00:00+02:00

Rendez-vous le 12 août pour découvrir le Château des Capucins et la fonderie Vexlard !

Départ à 13h45 du parking de la Place des Promenades à Rambervillers.

Places des Promenades 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0631522344 »}]

Découvrez le territoire avec les balades de l’été organisées par l’association Rambervillers Balades et Découvertes !