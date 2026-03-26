Balades en bâcove dans les marais d’Isle à Saint-Quentin Saint-Quentin

Balades en bâcove dans les marais d’Isle à Saint-Quentin

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-04-01

Venez découvrir, entre chenaux et plans d’eaux, à travers une visite commentée d’une heure, la richesse de la Réserve Naturelle Nationale des Marais d’Isle.

L’occasion également d’appréhender la fragilité du milieu et les espèces qui s’y développent.

Du 1er avril au 30 septembre hors vacances scolaires (zone B)

– Les mercredis et samedis départs à 14h30, 16h et 17h30

– Les dimanches et jours fériés départs à 10h45, 14h30, 16h et 17h30

Pendant les vacances scolaires (zone B) tous les jours, départs à 10h45, 14h30, 16h, 17h30

Découvrez les Marais d’Isle autrement à travers une balade en bacôve au crépuscule

– Les samedis 11 et 18 juillet à 21h30

– Les samedi 8 et 15 août à 21h

Tarifs

– 6 € plein tarif

– 3 € tarif réduit

Places limitées, sur réservation auprès de la Maison du Parc d’Isle au 03 23 05 06 50.

RDV sur place 15 minutes avant le départ !

Venez découvrir, entre chenaux et plans d’eaux, à travers une visite commentée d’une heure, la richesse de la Réserve Naturelle Nationale des Marais d’Isle.

L’occasion également d’appréhender la fragilité du milieu et les espèces qui s’y développent.

Du 1er avril au 30 septembre hors vacances scolaires (zone B)

– Les mercredis et samedis départs à 14h30, 16h et 17h30

– Les dimanches et jours fériés départs à 10h45, 14h30, 16h et 17h30

Pendant les vacances scolaires (zone B) tous les jours, départs à 10h45, 14h30, 16h, 17h30

Découvrez les Marais d’Isle autrement à travers une balade en bacôve au crépuscule

– Les samedis 11 et 18 juillet à 21h30

– Les samedi 8 et 15 août à 21h

Tarifs

– 6 € plein tarif

– 3 € tarif réduit

Places limitées, sur réservation auprès de la Maison du Parc d’Isle au 03 23 05 06 50.

RDV sur place 15 minutes avant le départ ! .

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 06 50 parc.isle@casq.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the richness of the Réserve Naturelle Nationale des Marais d?Isle through a one-hour guided tour of its channels and waterways.

It’s also an opportunity to learn about the fragility of the environment and the species that thrive there.

April 1 to September 30, excluding school vacations (zone B):

– Wednesdays and Saturdays: departures at 2:30pm, 4pm and 5:30pm

– Sundays and public holidays: departures at 10:45 a.m., 2:30 p.m., 4 p.m. and 5:30 p.m

During school vacations (zone B): daily, departures at 10:45 a.m., 2:30 p.m., 4 p.m. and 5:30 p.m

Discover the Marais d?Isle in a different way with a ferry ride at dusk:

– Saturdays July 11 and 18 at 9:30pm

– Saturdays August 8 and 15 at 9pm

Price

– 6 ? full price

– 3 ? concessions

Places are limited, and must be booked in advance with the Maison du Parc d’Isle on 03 23 05 06 50.

Meet on site 15 minutes before departure!

L’événement Balades en bâcove dans les marais d’Isle à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-03-24 par OT du Saint-Quentinois