Le Village d’Arts de Créatif’Arts à Saint-Quentin Saint-Quentin
Le Village d’Arts de Créatif’Arts à Saint-Quentin Saint-Quentin dimanche 10 mai 2026.
Saint-Quentin
Le Village d’Arts de Créatif’Arts à Saint-Quentin
68 Rue de Baudreuil Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Rendez-vous le dimanche 10 mai 2026, de 8h à 18h, au Parc des Champs-Élysées, pour le Village d’Arts de Créatif’Arts marché artisanal, exposition de tableaux, ateliers créatifs pour petits et grands.
Rendez-vous le dimanche 10 mai 2026, de 8h à 18h, au Parc des Champs-Élysées, pour le Village d’Arts de Créatif’Arts marché artisanal, exposition de tableaux, ateliers créatifs pour petits et grands. .
68 Rue de Baudreuil Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 08 46 00 17
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English :
Join us on Sunday, May 10, 2026, from 8am to 6pm, in the Parc des Champs-Élysées, for the Créatif’Arts Village: craft market, painting exhibition, creative workshops for young and old.
L’événement Le Village d’Arts de Créatif’Arts à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT du Saint-Quentinois
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