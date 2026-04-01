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Exposition au 115 Galerie d’art L’Artothèque de l’Aisne Saint-Quentin

Exposition au 115 Galerie d’art L’Artothèque de l’Aisne Saint-Quentin vendredi 24 avril 2026.

Adresse : 115 rue d'Isle

Ville : 02100 Saint-Quentin

Département : Aisne

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Saint-Quentin

Exposition au 115 Galerie d’art L’Artothèque de l’Aisne

115 rue d’Isle Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-04-29 18:00:00

Date(s) :
2026-04-24

Le 115 Galerie d’art à Saint-Quentin accueille une exposition de l’Artothèque de l’Aisne du 24 au 29 avril 2026 de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite.
Le 115 Galerie d’art à Saint-Quentin accueille une exposition de l’Artothèque de l’Aisne du 24 au 29 avril 2026 de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite.   .

115 rue d’Isle Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 93 60  115.galerie@saint-quentin.fr

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English :

The 115 Galerie d’art in Saint-Quentin is hosting an exhibition by the Artothèque de l’Aisne from April 24 to 29, 2026, from 2 to 6 pm.

Free admission.

L’événement Exposition au 115 Galerie d’art L’Artothèque de l’Aisne Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT du Saint-Quentinois

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