Saint-Quentin

Exposition au 115 Galerie d’art L’Artothèque de l’Aisne

115 rue d’Isle Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:00:00

fin : 2026-04-29 18:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Le 115 Galerie d’art à Saint-Quentin accueille une exposition de l’Artothèque de l’Aisne du 24 au 29 avril 2026 de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite.

Le 115 Galerie d’art à Saint-Quentin accueille une exposition de l’Artothèque de l’Aisne du 24 au 29 avril 2026 de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite. .

115 rue d’Isle Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 93 60 115.galerie@saint-quentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 115 Galerie d’art in Saint-Quentin is hosting an exhibition by the Artothèque de l’Aisne from April 24 to 29, 2026, from 2 to 6 pm.

Free admission.

L’événement Exposition au 115 Galerie d’art L’Artothèque de l’Aisne Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT du Saint-Quentinois