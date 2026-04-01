Exposition au 115 Galerie d’art L’Artothèque de l’Aisne Saint-Quentin
Exposition au 115 Galerie d’art L’Artothèque de l’Aisne Saint-Quentin vendredi 24 avril 2026.
Saint-Quentin
Exposition au 115 Galerie d’art L’Artothèque de l’Aisne
115 rue d’Isle Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-04-29 18:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Le 115 Galerie d’art à Saint-Quentin accueille une exposition de l’Artothèque de l’Aisne du 24 au 29 avril 2026 de 14h à 18h.
Entrée libre et gratuite.
Le 115 Galerie d’art à Saint-Quentin accueille une exposition de l’Artothèque de l’Aisne du 24 au 29 avril 2026 de 14h à 18h.
Entrée libre et gratuite. .
115 rue d’Isle Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 93 60 115.galerie@saint-quentin.fr
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English :
The 115 Galerie d’art in Saint-Quentin is hosting an exhibition by the Artothèque de l’Aisne from April 24 to 29, 2026, from 2 to 6 pm.
Free admission.
L’événement Exposition au 115 Galerie d’art L’Artothèque de l’Aisne Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT du Saint-Quentinois
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