Urban Trail Kids à Saint-Quentin Saint-Quentin
Urban Trail Kids à Saint-Quentin Saint-Quentin samedi 25 avril 2026.
Saint-Quentin
Urban Trail Kids à Saint-Quentin
Place de l’hôtel de ville Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Urban Trail Kids à Saint-Quentin !
Rendez-vous le samedi 25 avril pour une aventure fun et sportive dédiée aux enfants !
Un parcours ludique où Maurice-Quentin de La Tour invite les enfants à retrouver ses objets perdus à travers la ville.
Au programme
Parcours urbain de 1,3 km
Pour les enfants de 4 à 12 ans
Horaires 14h 17h
Un moment ludique, sportif et plein de bonne humeur à partager en famille
Inscriptions ouvertes dès le samedi 4 avril de 14h à 17h, Place San Lorenzo
Événement gratuit (parent accompagnateur obligatoire) sur inscription au lien plus bas.
Prêts à relever le défi ? On vous attend nombreux !
Urban Trail Kids à Saint-Quentin !
Rendez-vous le samedi 25 avril pour une aventure fun et sportive dédiée aux enfants !
Un parcours ludique où Maurice-Quentin de La Tour invite les enfants à retrouver ses objets perdus à travers la ville.
Au programme
Parcours urbain de 1,3 km
Pour les enfants de 4 à 12 ans
Horaires 14h 17h
Un moment ludique, sportif et plein de bonne humeur à partager en famille
Inscriptions ouvertes dès le samedi 4 avril de 14h à 17h, Place San Lorenzo
Événement gratuit (parent accompagnateur obligatoire) sur inscription au lien plus bas.
Prêts à relever le défi ? On vous attend nombreux ! .
Place de l’hôtel de ville Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Urban Trail Kids in Saint-Quentin!
Join us on Saturday, April 25 for a fun and sporting adventure for kids!
A fun trail where Maurice-Quentin de La Tour invites children to find his lost objects around town.
On the program
1.3 km urban trail
For children aged 4 to 12
Times: 2pm 5pm
A fun, sporty and fun-filled event to share with the whole family
Registration open Saturday, April 4, 2-5pm, Place San Lorenzo
The event is free of charge (accompanying parent required), but you can register by clicking on the link below.
Ready to take up the challenge? We look forward to seeing you there!
L’événement Urban Trail Kids à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Saint-Quentinois