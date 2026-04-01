Urban Trail Kids à Saint-Quentin Saint-Quentin

Saint-Quentin

Urban Trail Kids à Saint-Quentin

Place de l’hôtel de ville Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Urban Trail Kids à Saint-Quentin !

Rendez-vous le samedi 25 avril pour une aventure fun et sportive dédiée aux enfants !

Un parcours ludique où Maurice-Quentin de La Tour invite les enfants à retrouver ses objets perdus à travers la ville.

Au programme

Parcours urbain de 1,3 km

Pour les enfants de 4 à 12 ans

Horaires 14h 17h

Un moment ludique, sportif et plein de bonne humeur à partager en famille

Inscriptions ouvertes dès le samedi 4 avril de 14h à 17h, Place San Lorenzo

Événement gratuit (parent accompagnateur obligatoire) sur inscription au lien plus bas.

Prêts à relever le défi ? On vous attend nombreux !

Urban Trail Kids à Saint-Quentin !

Rendez-vous le samedi 25 avril pour une aventure fun et sportive dédiée aux enfants !

Un parcours ludique où Maurice-Quentin de La Tour invite les enfants à retrouver ses objets perdus à travers la ville.

Au programme

Parcours urbain de 1,3 km

Pour les enfants de 4 à 12 ans

Horaires 14h 17h

Un moment ludique, sportif et plein de bonne humeur à partager en famille

Inscriptions ouvertes dès le samedi 4 avril de 14h à 17h, Place San Lorenzo

Événement gratuit (parent accompagnateur obligatoire) sur inscription au lien plus bas.

Prêts à relever le défi ? On vous attend nombreux ! .

Place de l’hôtel de ville Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Urban Trail Kids in Saint-Quentin!

Join us on Saturday, April 25 for a fun and sporting adventure for kids!

A fun trail where Maurice-Quentin de La Tour invites children to find his lost objects around town.

On the program

1.3 km urban trail

For children aged 4 to 12

Times: 2pm 5pm

A fun, sporty and fun-filled event to share with the whole family

Registration open Saturday, April 4, 2-5pm, Place San Lorenzo

The event is free of charge (accompanying parent required), but you can register by clicking on the link below.

Ready to take up the challenge? We look forward to seeing you there!

L’événement Urban Trail Kids à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Saint-Quentinois