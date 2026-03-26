Fréquence grenouille au parc d’Isle à Saint-Quentin conférence et sortie nature Saint-Quentin

Fréquence grenouille au parc d’Isle à Saint-Quentin conférence et sortie nature

Avenue Lagrange Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Pour cette nouvelle édition de l’opération Fréquence grenouille , l’Agglo du Saint-Quentinois vous propose une soirée entièrement dédié à la découverte des amphibiens et de leur habitat… le samedi 25 avril 2026 à 20 heures.

– De 20h à 21h30 conférence sur les amphibiens à la maison du parc

– Dès 21h30 sortie terrain nocturne

Fréquence Grenouille donne l’occasion de sensibiliser le public sur la nécessité de protéger ces milieux rares qui ont subi de nombreuses atteintes et destructions.

Écosystèmes très riches, les zones humides assurent de nombreuses fonctions indispensables aux équilibres biologiques, dont l’Homme est souvent et directement bénéficiaire.

Places limitées pour la conférence et la sortie nocturne, sur réservation auprès de la maison du Parc d’Isle 03 23 05 06 50

Gratuit.

Pensez prendre des vêtements de pluie et chauds et une bonne paire de chaussures !

Pour cette nouvelle édition de l’opération Fréquence grenouille , l’Agglo du Saint-Quentinois vous propose une soirée entièrement dédié à la découverte des amphibiens et de leur habitat… le samedi 25 avril 2026 à 20 heures.

– De 20h à 21h30 conférence sur les amphibiens à la maison du parc

– Dès 21h30 sortie terrain nocturne

Fréquence Grenouille donne l’occasion de sensibiliser le public sur la nécessité de protéger ces milieux rares qui ont subi de nombreuses atteintes et destructions.

Écosystèmes très riches, les zones humides assurent de nombreuses fonctions indispensables aux équilibres biologiques, dont l’Homme est souvent et directement bénéficiaire.

Places limitées pour la conférence et la sortie nocturne, sur réservation auprès de la maison du Parc d’Isle 03 23 05 06 50

Gratuit.

Pensez prendre des vêtements de pluie et chauds et une bonne paire de chaussures ! .

Avenue Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 06 50 parc.isle@casq.fr

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English :

For this new edition of the Fréquence grenouille operation, the Agglo du Saint-Quentinois is offering an evening dedicated entirely to the discovery of amphibians and their habitat? on Saturday, April 25, 2026 at 8pm.

– 8:00 pm to 9:30 pm: lecture on amphibians at the Maison du Parc

– From 9:30pm: nocturnal field trip

Fréquence Grenouille provides an opportunity to raise public awareness of the need to protect these rare environments, which have suffered a great deal of damage and destruction.

Wetlands are very rich ecosystems, providing many functions that are essential to biological equilibrium, from which mankind is often the direct beneficiary.

Places are limited for the conference and the evening outing. Please reserve at the Maison du Parc d’Isle 03 23 05 06 50

Free admission.

Remember to bring rain gear, warm clothes and a good pair of shoes!

L’événement Fréquence grenouille au parc d’Isle à Saint-Quentin conférence et sortie nature Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-03-24 par OT du Saint-Quentinois