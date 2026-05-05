Balade à vélo familiale, Gare de Saint-Quentin, Saint-Quentin

Balade à vélo familiale Dimanche 10 mai, 10h30 Gare de Saint-Quentin Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T10:30:00+02:00 – 2026-05-10T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T10:30:00+02:00 – 2026-05-10T15:00:00+02:00

Venez rouler, partager et profiter ensemble !

Aller-retour de Saint Quentin aux sources de la Somme avec pique-nique le midi.

Heure et lieu de départ : 10h30 depuis le parvis de la gare de Saint Quentin.

Distance totale : 30km environ

Ouvert à tous : petits et grands, débutants.

Allure tranquille pour être accessible à tous.

Pique-nique prévu sur le site des sources de la Somme : chacun ramène son déjeuner pour un moment convivial.

Gare de Saint-Quentin Place André Baudez Saint-Quentin 02100 Faubourg d’Isle Aisne Hauts-de-France

Aller-retour de Saint Quentin aux sources de la Somme