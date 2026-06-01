Balades nature pour les tout-petits (de 0 à 3 ans) Parking de la mairie Le Fieu jeudi 25 juin 2026.

Le Fieu

Balades nature pour les tout-petits (de 0 à 3 ans)

Parking de la mairie 5 Le Bourg Le Fieu Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 09:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-06-25 2026-09-24 2026-10-29 2026-11-26

Des moments doux en pleine nature, pensés pour les enfants… et pour celles et ceux qui les accompagnent .

Avec Sarah, La Forêt qui Danse, partez explorer, observer, jouer et partager un temps simple au rythme des tout-petits sur le sentier Communal des Petits-Pas.

Balade d’environ 1h15 .

Parking de la mairie 5 Le Bourg Le Fieu 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 09 51 36 contact.cargo209@gmail.com

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English : Balades nature pour les tout-petits (de 0 à 3 ans)

L’événement Balades nature pour les tout-petits (de 0 à 3 ans) Le Fieu a été mis à jour le 2026-06-09 par OTI du Libournais