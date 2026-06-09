Le Fieu

Hatha Yoga en forêt

Le Fieu Gironde

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-22 11:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Offrez-vous une heure de reconnexion au cœur de la nature.

Dans le calme de la forêt, cette séance de yoga invite à ralentir, respirer et relâcher les tensions du quotidien.

Accessible à tous les niveaux, ce moment mêle mouvements doux, respiration et détente dans un cadre apaisant et ressourçant.

Une parenthèse simple et naturelle pour prendre soin de soi, écouter son corps et profiter pleinement de l’énergie de la forêt.

Durée 1 heure

Tous niveaux bienvenus

Pensez à apporter une bouteille d’eau et un tapis de sol .

Le Fieu 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 09 51 36 contact.cargo209@gmail.com

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English : Hatha Yoga en forêt

L’événement Hatha Yoga en forêt Le Fieu a été mis à jour le 2026-06-09 par OTI du Libournais