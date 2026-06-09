Hatha Yoga en forêt Le Fieu
Hatha Yoga en forêt Le Fieu mercredi 8 juillet 2026.
Le Fieu
Hatha Yoga en forêt
Le Fieu Gironde
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-22 11:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Offrez-vous une heure de reconnexion au cœur de la nature.
Dans le calme de la forêt, cette séance de yoga invite à ralentir, respirer et relâcher les tensions du quotidien.
Accessible à tous les niveaux, ce moment mêle mouvements doux, respiration et détente dans un cadre apaisant et ressourçant.
Une parenthèse simple et naturelle pour prendre soin de soi, écouter son corps et profiter pleinement de l’énergie de la forêt.
Durée 1 heure
Tous niveaux bienvenus
Pensez à apporter une bouteille d’eau et un tapis de sol .
Le Fieu 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 09 51 36 contact.cargo209@gmail.com
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English : Hatha Yoga en forêt
L’événement Hatha Yoga en forêt Le Fieu a été mis à jour le 2026-06-09 par OTI du Libournais
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