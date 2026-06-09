Le Fieu

Karaoké mobile, compagnie c’est pas commun

Le Fieu Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Bienvenue dans la Karaoké Mobile, une caravane spécialement conçue pour ambiancer l’intégralité de la sphère terrestre ! A bord de la cabine deux karaokistes complètement barges. Choisissez votre chanson dans une playlist démentielle et chantez à tue-tête ! Vous pouvez venir pour une chanson ou y passer toute la soirée ! .

Le Fieu 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 09 51 36 contact.cargo209@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Karaoké mobile, compagnie c’est pas commun

L’événement Karaoké mobile, compagnie c’est pas commun Le Fieu a été mis à jour le 2026-06-09 par OTI du Libournais