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Karaoké mobile, compagnie c’est pas commun Le Fieu

Karaoké mobile, compagnie c’est pas commun Le Fieu

Karaoké mobile, compagnie c’est pas commun Le Fieu jeudi 9 juillet 2026.

Ville : 33230 Le Fieu

Département : Gironde

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Le Fieu

Karaoké mobile, compagnie c’est pas commun

Le Fieu Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Bienvenue dans la Karaoké Mobile, une caravane spécialement conçue pour ambiancer l’intégralité de la sphère terrestre ! A bord de la cabine deux karaokistes complètement barges. Choisissez votre chanson dans une playlist démentielle et chantez à tue-tête ! Vous pouvez venir pour une chanson ou y passer toute la soirée !   .

Le Fieu 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 09 51 36  contact.cargo209@gmail.com

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English : Karaoké mobile, compagnie c’est pas commun

L’événement Karaoké mobile, compagnie c’est pas commun Le Fieu a été mis à jour le 2026-06-09 par OTI du Libournais

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