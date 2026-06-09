Karaoké mobile, compagnie c’est pas commun Le Fieu
Karaoké mobile, compagnie c’est pas commun Le Fieu jeudi 9 juillet 2026.
Le Fieu
Karaoké mobile, compagnie c’est pas commun
Le Fieu Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Bienvenue dans la Karaoké Mobile, une caravane spécialement conçue pour ambiancer l’intégralité de la sphère terrestre ! A bord de la cabine deux karaokistes complètement barges. Choisissez votre chanson dans une playlist démentielle et chantez à tue-tête ! Vous pouvez venir pour une chanson ou y passer toute la soirée ! .
Le Fieu 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 09 51 36 contact.cargo209@gmail.com
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English : Karaoké mobile, compagnie c’est pas commun
L’événement Karaoké mobile, compagnie c’est pas commun Le Fieu a été mis à jour le 2026-06-09 par OTI du Libournais
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