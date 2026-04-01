Balades Nature Printemps 2026 Pichauris à travers le regard d’un garde départemental Parc départemental de Pichauris Allauch

Allauch

Balades Nature Printemps 2026 Pichauris à travers le regard d’un garde départemental

Samedi 25 avril 2026 de 9h30 à 12h.

Samedi 23 mai 2026 de 9h30 à 12h. Parc départemental de Pichauris Chemin Des Pradeaux Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-23

Le Département vous propose, pour vos week-ends de vous reconnecter avec la nature en découvrant les Parcs départementaux à travers les yeux de spécialistes !

Découverte privilégiée du parc départemental de Pichauris accompagné d’un de nos gardes. Connaisseurs de terrain, patrouilleurs par tous les temps, ils vous transmettent leur sensibilité et une partie de leur savoir sur ce grand et riche domaine départemental typiquement méditerranéen. Un court regard sur l’historique du site, sa gestion, une lecture du paysage, ainsi qu’une découverte de sa biodiversité.



Horaire et lieu de rendez-vous : Veuillez vous présenter 15 minutes avant le départ, à l’entrée du Parc de Pichauris au niveau du Pavillon d’accueil à côté du portail.

Niveau de difficulté : Facile

Durée : 2h30

Public : À partir de 7 ans

Votre accompagnatrice : Margot GOMEZ Garde à cheval





Dates et horaires :

Samedi 25 avril et samedi 23 mai de 9h30 à 12h00 .

Parc départemental de Pichauris Chemin Des Pradeaux Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For your weekends away, the Département invites you to reconnect with nature by discovering the Parcs départementaux through the eyes of specialists!

L’événement Balades Nature Printemps 2026 Pichauris à travers le regard d’un garde départemental Allauch a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme