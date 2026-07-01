Balades secrètes en Corrèze sur les pas de l’Impératrice le bourg Objat
vendredi 17 juillet 2026 · le bourg · Objat
Informations pratiques
Objat
Balades secrètes en Corrèze sur les pas de l’Impératrice
le bourg Halle de Chabrignac Objat Corrèze
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:00:00
fin : 2026-07-17 12:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Plongez dans une balade pleine d’histoire et d’émotion à Chabrignac, sur les traces fascinantes de l’Impératrice Nam Phuong. Entre 1958 et 1963, elle vécut au domaine de la Perche, où elle s’éteignit, laissant une empreinte unique en Corrèze. Épouse de l’Empereur Bao Daï et mère de cinq enfants, son destin mêle grande Histoire et vie locale, avec notamment le mariage de sa fille en 1962 ici même. Aujourd’hui encore, ce lieu attire visiteurs et pèlerins venus honorer sa mémoire. Une découverte captivante à partager en famille ou entre curieux !
Difficulté MOYENNE
Départ 9 h Halle de Chabrignac
Distance 8.5 km
Le + Histoire impériale et patrimoine corrézien
Inscriptions sur place auprès de Profession Sport Limousin, 3 euros par personne à régler sur site (chèque ou espèces uniquement). Gratuit moins de 12 ans et les personnes en situation de handicap. Café et apéritif offerts. .
le bourg Halle de Chabrignac Objat 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 77 46
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English : Balades secrètes en Corrèze sur les pas de l’Impératrice
L’événement Balades secrètes en Corrèze sur les pas de l’Impératrice Objat a été mis à jour le 2026-06-29 par Brive Tourisme
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