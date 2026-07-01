Balades secrètes en Corrèze sur les pas de l’Impératrice le bourg Objat

Informations pratiques

Objat

Balades secrètes en Corrèze sur les pas de l’Impératrice

le bourg Halle de Chabrignac Objat Corrèze

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 09:00:00

fin : 2026-07-17 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Plongez dans une balade pleine d’histoire et d’émotion à Chabrignac, sur les traces fascinantes de l’Impératrice Nam Phuong. Entre 1958 et 1963, elle vécut au domaine de la Perche, où elle s’éteignit, laissant une empreinte unique en Corrèze. Épouse de l’Empereur Bao Daï et mère de cinq enfants, son destin mêle grande Histoire et vie locale, avec notamment le mariage de sa fille en 1962 ici même. Aujourd’hui encore, ce lieu attire visiteurs et pèlerins venus honorer sa mémoire. Une découverte captivante à partager en famille ou entre curieux !

Difficulté MOYENNE

Départ 9 h Halle de Chabrignac

Distance 8.5 km

Le + Histoire impériale et patrimoine corrézien

Inscriptions sur place auprès de Profession Sport Limousin, 3 euros par personne à régler sur site (chèque ou espèces uniquement). Gratuit moins de 12 ans et les personnes en situation de handicap. Café et apéritif offerts. .

le bourg Halle de Chabrignac Objat 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 77 46

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English : Balades secrètes en Corrèze sur les pas de l’Impératrice

L’événement Balades secrètes en Corrèze sur les pas de l’Impératrice Objat a été mis à jour le 2026-06-29 par Brive Tourisme