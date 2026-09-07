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AGENDA · Ballan-Miré

Balades thématiques, Salle Jacques de Beaune, Ballan-Miré

dimanche 20 septembre 2026 · Salle Jacques de Beaune · Ballan-Miré

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle Jacques de Beaune
Adresse
13 rue du Commerce 37510 Ballan-Miré
Ville
37510 Ballan-Miré
Département
Indre-et-Loire

Balades thématiques Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Salle Jacques de Beaune Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Balades thématiques et commentées sur les anciens commerces du centre-ville de Ballan-Miré.

Salle Jacques de Beaune 13 rue du Commerce 37510 Ballan-Miré Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Balades thématiques et commentées sur les anciens commerces du centre-ville de Ballan-Miré.

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