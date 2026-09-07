Balades thématiques, Salle Jacques de Beaune, Ballan-Miré

Informations pratiques

Balades thématiques Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Salle Jacques de Beaune Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Balades thématiques et commentées sur les anciens commerces du centre-ville de Ballan-Miré.

Salle Jacques de Beaune 13 rue du Commerce 37510 Ballan-Miré Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Balades thématiques et commentées sur les anciens commerces du centre-ville de Ballan-Miré.