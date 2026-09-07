AGENDA · Ballan-Miré
Inauguration, Étang Fournier, Ballan-Miré
samedi 19 septembre 2026 · Étang Fournier · Ballan-Miré
Informations pratiques
Inauguration Samedi 19 septembre, 17h30 Étang Fournier Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Inauguration d’une sculpture réalisée dans le cadre du dispositif « Art dans la Ville »
Étang Fournier Rue de l’Etang, 37510 Ballan-Miré Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Inauguration d’une sculpture réalisée dans le cadre du dispositif « Art dans la Ville »
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