UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ballan-Miré

Inauguration, Étang Fournier, Ballan-Miré

samedi 19 septembre 2026 · Étang Fournier · Ballan-Miré

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Étang Fournier
Adresse
Rue de l'Etang, 37510 Ballan-Miré
Ville
37510 Ballan-Miré
Département
Indre-et-Loire

Inauguration Samedi 19 septembre, 17h30 Étang Fournier Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Inauguration d’une sculpture réalisée dans le cadre du dispositif « Art dans la Ville »

Étang Fournier Rue de l’Etang, 37510 Ballan-Miré Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Inauguration d’une sculpture réalisée dans le cadre du dispositif « Art dans la Ville »

À voir aussi à Ballan-Miré (Indre-et-Loire)