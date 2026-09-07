AGENDA · Ballan-Miré
La Grande Rando, Hôtel de Ville, Ballan-Miré
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Ballan-Miré
Informations pratiques
La Grande Rando Samedi 19 septembre, 13h30 Hôtel de Ville Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Randonnée de 10 km avec présentation de monumements patrimoniaux du territoire.
Hôtel de Ville Place du 11 novembre, 37510 Ballan-Miré Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Randonnée de 10 km avec présentation de monumements patrimoniaux du territoire.
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