Baladez-vous et découvrez la nature du village, Église de l’Assomption-de-la-Sainte-Vierge, Vauchassis

Informations pratiques

Baladez-vous et découvrez la nature du village Dimanche 20 septembre, 15h00 Église de l’Assomption-de-la-Sainte-Vierge Aube

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez lors d’un circuit commenté, la faune et la flore du village.

Église de l’Assomption-de-la-Sainte-Vierge 10190 Vauchassis, France Vauchassis 10190 Aube Grand Est 0325758024 [{« type »: « email », « value »: « notenature@orange.fr »}] L’église a été construite de 1750 à 1760 pour remplacer deux édifices effondrés au XVIIIe siècle. Elle présente une architecture néo-classique avec une voûte à croisées d’ogives et possède une façade sobre et harmonieuse.

Elle est dotée d’un remarquable mobilier religieux dont un maître-autel en marbre.

Elle est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1986.

Découvrez lors d’un circuit commenté, la faune et la flore du village.

© Marion Denis – Annie Denis