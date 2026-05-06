Balatata avec Magda Kachouche de la Cie Langue vivante Entraygues-sur-Truyère
Balatata avec Magda Kachouche de la Cie Langue vivante Entraygues-sur-Truyère dimanche 5 juillet 2026.
Entraygues-sur-Truyère
Balatata avec Magda Kachouche de la Cie Langue vivante
Au pied du château Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Dans le cadre du festival La Grande Confluence
Bal multiculturel et polyphonique
BALATATA est un bal populaire festif aux inspirations multiculturelles, un espace de rencontre où la danse devient un acte de résistance joyeuse et de célébration. Porté par Magda Kachouche, ce rituel contemporain mêle cabaret, fête et rituel, invitant toutes et tous à s’abandonner au mouvement. Ici, pas besoin de savoir danser laissez-vous porter par l’énergie du collectif pour une grande fêtes des cultures et venez vivre une soirée qui réunit toutes les générations, toutes les origines, tous les corps, dans un même élan de danse, de partage et de joie contagieuse.
Magda Kachouche Cie Langue Vivante
Appel à participation, recherche de complices pour BALATATA
Magda Kachouche et la joyeuse équipe de BALATATA vous invitent à vous revêtir de vos habits de lumière et de vos baskets pour partager les protocoles dansés simples, colorés et collectifs qui feront BALATATA. Vous serez initié.e.s aux étapes du bal, vous en connaîtrez le voyage et les escales, afin de faire pleinement partie de l’équipe et briller comme des étoiles parmi les étoiles.
Aucun prérequis, si ce n’est l’envie de partager et de danser !
Conception et interprétation Magda Kachouche
Composition, musique live et interprétation Gaspard Guilbert
Interprétation chauffeur et chauffeuse de salle Jacky Medefo et Bernadette Tisseau
Collaboration à la dramaturgie Arnaud Pirault
Costumes Alexia-Crisp Jones
Administration, production AlterMachine Erica Marinozzi, Léa Macé .
Au pied du château Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 24 35 21 32 contact@lessieudubatut.org
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English :
As part of the La Grande Confluence festival
L’événement Balatata avec Magda Kachouche de la Cie Langue vivante Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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