Informations pratiques

Champagnole

Balkan Party

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : 16 – 16 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Des Balkans au Caucase, des mélodies traditionnelles aux beats électroniques, cette Balkan Party vous embarque pour une soirée où les frontières musicales s’effacent. Cuivres, clarinette, cordes et machines se répondent dans une ambiance aussi festive qu’hypnotique. Trois groupes, trois univers, une seule mission vous embarquer dans un voyage musical sans frontières.

Billetterie en ligne. .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Balkan Party

L’événement Balkan Party Champagnole a été mis à jour le 2026-08-17 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA