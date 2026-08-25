Balkan Party Champagnole
vendredi 25 septembre 2026 · Champagnole
Informations pratiques
Champagnole
Balkan Party
L’Oppidum Champagnole Jura
Tarif : 16 – 16 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Des Balkans au Caucase, des mélodies traditionnelles aux beats électroniques, cette Balkan Party vous embarque pour une soirée où les frontières musicales s’effacent. Cuivres, clarinette, cordes et machines se répondent dans une ambiance aussi festive qu’hypnotique. Trois groupes, trois univers, une seule mission vous embarquer dans un voyage musical sans frontières.
Billetterie en ligne. .
L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Balkan Party
L’événement Balkan Party Champagnole a été mis à jour le 2026-08-17 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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