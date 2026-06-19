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Solar Kiss Champagnole

Solar Kiss Champagnole mardi 25 août 2026.

Adresse
Place de la mairie
Ville
39300 Champagnole
Département
Jura
Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Champagnole

Solar Kiss

Place de la mairie Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 20:00:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Ils avaient enflammé la place de la Mairie en 2023… les voilà de retour, plus électriques que jamais !
Avec Solar Kiss, place aux légendes guitare, basse, batterie et une voix féminine puissante pour faire rugir Janis Joplin, vibrer sur les Guns N’ Roses, chanter Queen et U2 à pleins poumons.
Un concentré Pop-Rock survitaminé qui traverse les époques et fait monter la température !
Échauffez vos cordes vocales !

Buvette et petite restauration.   .

Place de la mairie Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67 

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English : Solar Kiss

L’événement Solar Kiss Champagnole a été mis à jour le 2026-06-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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