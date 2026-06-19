Champagnole

Solar Kiss

Place de la mairie Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 20:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Ils avaient enflammé la place de la Mairie en 2023… les voilà de retour, plus électriques que jamais !

Avec Solar Kiss, place aux légendes guitare, basse, batterie et une voix féminine puissante pour faire rugir Janis Joplin, vibrer sur les Guns N’ Roses, chanter Queen et U2 à pleins poumons.

Un concentré Pop-Rock survitaminé qui traverse les époques et fait monter la température !

Échauffez vos cordes vocales !

Buvette et petite restauration. .

Place de la mairie Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67

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English : Solar Kiss

L’événement Solar Kiss Champagnole a été mis à jour le 2026-06-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA