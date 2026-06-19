Solar Kiss Champagnole
Solar Kiss Champagnole mardi 25 août 2026.
Champagnole
Solar Kiss
Place de la mairie Champagnole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 20:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Ils avaient enflammé la place de la Mairie en 2023… les voilà de retour, plus électriques que jamais !
Avec Solar Kiss, place aux légendes guitare, basse, batterie et une voix féminine puissante pour faire rugir Janis Joplin, vibrer sur les Guns N’ Roses, chanter Queen et U2 à pleins poumons.
Un concentré Pop-Rock survitaminé qui traverse les époques et fait monter la température !
Échauffez vos cordes vocales !
Buvette et petite restauration. .
Place de la mairie Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Solar Kiss
L’événement Solar Kiss Champagnole a été mis à jour le 2026-06-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
À voir aussi à Champagnole (Jura)
- Musée Archéologique Champagnole 1 juillet 2026
- Nouvelle Scène Champagnole 3 juillet 2026
- Pétanque & animations surprises Champagnole 8 juillet 2026
- The Greasy Lumberjacks Champagnole 10 juillet 2026
- Géneration Dance Floor 80/90 Champagnole 11 juillet 2026