UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

LVO Rock Champagnole

LVO Rock Champagnole vendredi 21 août 2026.

Adresse
Place de la mairie
Ville
39300 Champagnole
Département
Jura
Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Champagnole

LVO Rock

Place de la mairie Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

LVO Rock débarque pour faire vibrer les scènes d’été champagnolaises !
Les rois de l’ambiance reviennent avec un show explosif, entre classiques rock et pop français et anglo-saxons revisités à leur sauce survitaminée.
Bonne humeur, énergie contagieuse et tubes incontournables préparez-vous à chanter, danser et vivre un moment 100 % festif !
Une soirée électrique !

Buvette et petite restauration.   .

Place de la mairie Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LVO Rock

L’événement LVO Rock Champagnole a été mis à jour le 2026-06-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

À voir aussi à Champagnole (Jura)