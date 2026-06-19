Champagnole

LVO Rock

Place de la mairie Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

LVO Rock débarque pour faire vibrer les scènes d’été champagnolaises !

Les rois de l’ambiance reviennent avec un show explosif, entre classiques rock et pop français et anglo-saxons revisités à leur sauce survitaminée.

Bonne humeur, énergie contagieuse et tubes incontournables préparez-vous à chanter, danser et vivre un moment 100 % festif !

Une soirée électrique !

Buvette et petite restauration. .

Place de la mairie Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67

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English : LVO Rock

L’événement LVO Rock Champagnole a été mis à jour le 2026-06-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA