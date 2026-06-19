La Der’ de l’été Champagnole
La Der’ de l’été Champagnole vendredi 28 août 2026.
Champagnole
La Der’ de l’été
Place de la mairie Champagnole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Pour la Der’ de la saison, la place de la mairie va littéralement prendre feu !
En ouverture de cette soirée 2 en 1, laissez-vous emporter par la magie de Coldplay au son de Loving.
Place ensuite à l’énergie explosive de DJ Deal !
Une belle soirée en perspective.
Buvette et petite restauration. .
Place de la mairie Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67
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English : La Der’ de l’été
L’événement La Der’ de l’été Champagnole a été mis à jour le 2026-06-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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