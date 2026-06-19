Champagnole

La Der’ de l’été

Place de la mairie Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Pour la Der’ de la saison, la place de la mairie va littéralement prendre feu !

En ouverture de cette soirée 2 en 1, laissez-vous emporter par la magie de Coldplay au son de Loving.

Place ensuite à l’énergie explosive de DJ Deal !

Une belle soirée en perspective.

Buvette et petite restauration. .

Place de la mairie Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67

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English : La Der’ de l’été

L’événement La Der’ de l’été Champagnole a été mis à jour le 2026-06-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA