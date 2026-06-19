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La Der’ de l’été Champagnole

La Der’ de l’été Champagnole vendredi 28 août 2026.

Adresse
Place de la mairie
Ville
39300 Champagnole
Département
Jura
Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Champagnole

La Der’ de l’été

Place de la mairie Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Pour la Der’ de la saison, la place de la mairie va littéralement prendre feu !
En ouverture de cette soirée 2 en 1, laissez-vous emporter par la magie de Coldplay au son de Loving.
Place ensuite à l’énergie explosive de DJ Deal !
Une belle soirée en perspective.

Buvette et petite restauration.   .

Place de la mairie Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67 

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English : La Der’ de l’été

L’événement La Der’ de l’été Champagnole a été mis à jour le 2026-06-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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