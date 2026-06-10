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Carmaqueen Champagnole

Carmaqueen Champagnole mardi 4 août 2026.

Adresse : Place Pierre Marion

Ville : 39300 Champagnole

Département : Jura

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Champagnole

Carmaqueen

Place Pierre Marion Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Né d’une bande de potes passionnés, ce groupe local de reprises rock incarne avant tout le plaisir de jouer ensemble. Entre classiques revisités et morceaux emblématiques, le groupe propose une expérience vivante, sincère et pleine de dynamisme. Leur objectif est simple partager leur passion avec le public. Ambiance assurée, ces musiciens amateurs savent comment transformer chaque moment en véritable instant rock.

Buvette et petite restauration.   .

Place Pierre Marion Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67 

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English : Carmaqueen

L’événement Carmaqueen Champagnole a été mis à jour le 2026-06-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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