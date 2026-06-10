Champagnole

Carmaqueen

Place Pierre Marion Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Né d’une bande de potes passionnés, ce groupe local de reprises rock incarne avant tout le plaisir de jouer ensemble. Entre classiques revisités et morceaux emblématiques, le groupe propose une expérience vivante, sincère et pleine de dynamisme. Leur objectif est simple partager leur passion avec le public. Ambiance assurée, ces musiciens amateurs savent comment transformer chaque moment en véritable instant rock.

Buvette et petite restauration. .

Place Pierre Marion Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67

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English : Carmaqueen

L’événement Carmaqueen Champagnole a été mis à jour le 2026-06-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA